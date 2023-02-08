غلق 19 منشأة تحرير 62 محضرا متنوعا بـ3 أحياء في الإسكندرية 

شنت 3 أحياء في الإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق والمحلات حررت خلالهم 62 محضرًا متنوعًا و28 إنذارا وإغلاق 19 منشأة.

وأسفرت حملات حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، لمراقبة الأسعار والتفتيش على المحلات والأسواق العشوائية بمنطقة مساكن الضباط في مصطفى كامل عن غلق وتشميع 19 منشأة وتحرير 24 محضرًا متنوعًا و4 إنذارات وإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 145 حالة إشغال متنوع وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية.

تحرير 4 محاضر في أول العامرية

ونفذ حي أول العامرية، برئاسة السيد موسى حملة مكبرة لمراقبة الأسعار والتفتيش على المحال التجارية شملت الحملة منطقة النهضة والعامرية البلد، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر و24 إنذار.

وشن حى غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحالات التجارية والأسواق والصيدليات استهدفت سوق العبداني وشوارع «الأمان، مسجد القباري، والسلطان شاه»، وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع.

تشديد محافظ الإسكندرية على التأكد من ضبط الأسعار

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار تشديد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.