الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة.. شبورة صباحا وبرودة ليلا

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظات القناة، غداً الخميس الثاني من شهر أمشير 9 فبراير، على أن يشهد عودة الشبورة المائية خلال الصباح مع البرودة الشديدة خلال الليل

الأرصاد: شبورة مائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة

وذكر بيان الأرصاد عن تكون الشبورة المائية على الطريق من وإلى مدن القناة الثلاث السويس والإسماعيلية وبورسعيد، في طقس غداً الخميس وعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء.

انخفاض درجات الحرارة لطقس مدن القناة الخميس

سجلت أجهزة الرصد الداخلية، انخفاضاً درجات الحرارة في طقس محافظات القناة، غداً الخميس، حيث تسجل العظمى فى السويس 17 والصغرى 7 درجات مئوية، والرطوبة 44%، وسرعة الرياح 10 كم/ساعة، وتوفر فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10% تقريباً

درجة الحرارة الصغرى تنخفض إلى 6 درجات ليلاً

أما فى محافظة الإسماعيلية، فدرجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 6 درجات مئوية، ونسبة الرطوبة تسجل 46% وسرعة الرياح 10 كيلو في ساعة، وفرصة سقوط الأمطار نسبتها 10%، في حين تسجل درجة الحرارة العظمى في بورسعيد 14 والصغرى 11، ونسبة الرطوبة تُسجل 60%، وسرعة الرياح 10 كيلو في الساعة وتتوافر فرصة لسقوط أمطار بنسبة 10%.