تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات: الموعد والتكلفة

ينتظر عشرات الطلاب في مختلف المحافظات، موعد فتح باب تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، وتكلفة التظلم في كل مادة، خصوصًا بعدما ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم في العديد من المحافظات، بينها الفيوم، وقنا، والبحر الأحمر، فيما يرغب الكثير من الطلاب في عمل تظلمات على النتيجة للتأكد من النتيجة الخاصة بهم.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات، سواء ما يخص الموعد أو تكلفة التظلم على كل مادة، أو خطوات التقديم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وتبدأ تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في عدة محافظات السبت المُقبل، كما بدأت في 1 فبراير بمحافظة بورسعيد، بينما بدأت السبت 4 فبراير الماضي في عدة بينها الإسكندرية، والسويس، بينما بدأت الأحد 5 فبراير في محافظة الجيزة، فيما تبدأ الاثنين 12 فبراير في محافظة القليوبية.

وبدأت تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، أمس الثلاثاء، فيما جاء موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الغربية بدءًا من أول أمس الاثنين، كما بدأت تظلمات الإعدادية بالدقهلية اليوم الأربعاء، على أن تستمر لمدة 15 يومًا في جميع المحافظات.

وحول مدة تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، أوضحت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، أنّ تلقي طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، تستمر لمدة 15 يومًا.

خطوات تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وحول خطوات تقديم، تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، فإنّها تتم من خلال 5 خطوات يجب إتباعها في كل محافظة كالتالي:

يتوجه طالب الشهادة الإعدادية الراغب في تقديم التظلم إلى شؤون الطلبة في الإدارة التعليمية التي يتبع لها. يقوم الطالب بسداد رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 عن كل مادة يرغب في تقديم تظلم بها. يحصل الطالب على إيصال سداد رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023. يقوم الطالب بإحضار طلب يتضمن المواد التي يرغب في التظلم عليها. يتوجه الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة لتسليم طلب تظلمات النتيجة حتى يتم تحديد يوم التظلم.

مراجعة مواد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وحول طرق مراجعة مواد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، فإنّه يتم السماح للطالب، وولي أمره فقط، بدخول لجنة النظام والمراقبة، ليقوما بالاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بالطالب في المواد التي قدّم طلبًا للتظلم عليها لمطابقتها مع نموذج الإجابات، ومراجعة الدرجات.

سعر التظلم في الشهادة الإعدادية

وتبلغ رسوم التظلم في الشهادة الإعدادية 2023، نحو 35 جنيهًا في المادة الواحدة، يقوم الطالب بدفعها في الخزينة بالإدارة التعليمية.