صور الأقمار الصناعية ترصد حجم الدمار الهائل في تركيا قبل وبعد الزلزال

رصدت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار والضرر، الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا، وأدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية هائلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

بدورها، نشرت شركة «ماكسار» الأمريكية للتصوير بالأقمار الاصطناعية، على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورا أظهرت آثار الدمار الواسع الذي وقع في إحدى المدن التركية.

والتقطت الشركة الأمريكية صورا لإحدى المناطق في مدينة «إصلاحي» التركية، إذ كانت الأولى في 4 فبراير الجاري قبل الزلزال، والثانية يوم 7 فبراير بعد الزلزال، وكانت المنطقة قبل الكارثة عبارة عن حي سكني واسع محاط بمناطق خضراء، قبل أن يدمرها الزلزال العنيف، ويؤدي إلى انهيار العديد من المباني بها.

We are working with multiple organizations to provide them with #satelliteimagery of the recent #earthquake that has devastated #Turkey & #Syria . Seen here are before (Oct 4, 2022) & after (Feb 7, 2023) images of #Islahiye , Turkey, showing collapsed buildings & rescue operations. pic.twitter.com/3c69oZFYmu

وقالت فرق الإغاثة في تركيا إن أعداد كبيرة من الأشخاص لايزال عالقين تحت الأنقاض، في ظل استمرار جهود الإنقاذ، فيما انضمت فرق بحث من أكثر من 24 دولة لعشرات الآلاف من أفراد الإغاثة المحليين، وتدفقت تعهدات دولية بمساعدات لتركيا وسوريا.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb