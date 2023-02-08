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صور الأقمار الصناعية ترصد حجم الدمار الهائل في تركيا قبل وبعد الزلزال

كتب:

أسماء العيسوي
07:05 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

رصدت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار والضرر، الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا، وأدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية هائلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية. 

 

توثيق آثار الدمار الواسع في مدينة «إصلاحي» التركية 

بدورها، نشرت شركة «ماكسار» الأمريكية للتصوير بالأقمار الاصطناعية، على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورا أظهرت آثار الدمار الواسع الذي وقع في إحدى المدن التركية. 

والتقطت الشركة الأمريكية صورا لإحدى المناطق في مدينة «إصلاحي» التركية، إذ كانت الأولى في 4 فبراير الجاري قبل الزلزال، والثانية يوم 7 فبراير بعد الزلزال، وكانت المنطقة قبل الكارثة عبارة عن حي سكني واسع محاط بمناطق خضراء، قبل أن يدمرها الزلزال العنيف، ويؤدي إلى انهيار العديد من المباني بها. 

أعداد كبيرة في عداد المفقودين 

وقالت فرق الإغاثة في تركيا إن أعداد كبيرة من الأشخاص لايزال عالقين تحت الأنقاض، في ظل استمرار جهود الإنقاذ، فيما انضمت فرق بحث من أكثر من 24 دولة لعشرات الآلاف من أفراد الإغاثة المحليين، وتدفقت تعهدات دولية بمساعدات لتركيا وسوريا

 

ارتفاع عدد ضحايا زلزال سوريا وتركيا إلى 12 ألف قتيل 

 

وفي أحدث حصيلة لوفيات الزلزال، أفادت قناة العربية الإخبارية، منذ قليل، في نبأ عاجل، أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، أمس الأول الاثنين، ارتفع إلى أكثر 12 ألف قتيل حتى الآن. 

 

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بقلم أسماء العيسوي