قطع المياه في الفيوم 8 ساعات اليوم لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع المياه في تمام الواحدة ظهر اليوم وحتى الثامنة مساء، لمدة 8 ساعات، عن قرى «النزلة وتوابعها - المقراني وتوابعها - وبهنس ورشيد وجزء من قرية الحامولي»، لأعمال الصيانة.

آلية استقبال شكاوى المواطنين

وأشارت الشركة عبر المنشور إلى استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 125 وموبايل «01208288854 - 01208288834، وواتس اب علي رقم 01275358538»، وعلى الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تواصل قطع المياه في مناطق بالشرقية لأعمال الصيانة

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية انقطاع المياه عن مركز ومدينة منشاة أبو عمر، وعن قرى الوحدة المحلية بصان الحجر البحرية، حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بمحطة مياه طارق بن زياد المرشحة بمركز منشاة أبو عمر بسبب في تمام الساعة 4.00 عصر اليوم.

استطلاعات رأي العملاء المترددين بمراكز الخدمة

فيما قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بعمل استطلاعات رأي العملاء المترددين بمراكز خدمة عملاء «طلخا، نبروه، شرق المنصورة، غرب المنصورة، وجمصة»، انطلاقاً من أهمية التواصل المباشر مع العملاء للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة، والعمل على تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ترشيد الاستهلاك وتلافى السلوكيات الخاطئة في استخدامات مياه الصرف

وأشارت الشركة إلى أن النشاط يأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتوعية التي تستهدف التأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتلافى السلوكيات الخاطئة في استخدامات مياه الصرف الصحي لافتا إلى أن الشركة تضم 20 مركزا للخدمة على مستوى محافظة الدقهلية هدفها تحسين مستوى الخدمة، والتسهيل على العميل.