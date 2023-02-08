خريطة قطع المياه عن 3 مراكز لمدة 6 ساعات غدا في الدقهلية.. اعرف المواعيد

أعلنت محافظة الدقهلية عن قطع المياه غدا الخميس الموافق 9 فبراير الجاري، عن 3 مراكز وهم: «مدينة شربين وعددًا من القرى التابعة لمركز شربين ومركزي بلقاس وطلخا» لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء من ذات اليوم، لإجراء أعمال الصيانة على خط مياه شرب 600 مللي مما يستدعى إيقاف مرفق مياه الشرب عن العمل هذا وتتأثر عدد من المناطق بانقطاع المياه.

مناطق قطع المياه غدا في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أن المناطق المتأثرة بقطع المياه غدا عنها تشمل: مدينة شربين بالكامل وعدد من قرى رئاسة مركز شربين وهي: قرى «السبخاوية، وعزبة عبد النبي، أبو نور الدين، وابو بصل، والنجايرة» وعدد من قرى مركز بلقاس تشمل: «بسنديلة، والجوادية، ودملاش، وجحوش، والمحفوظة، والعلاوية، وعزبة الحاج شربيني، والزهراء، وتل عميرة، وأبو طه، وبرهام» وأيضا عدد من قرى مركز طلخا وهي قرى «بطره، وبساط، وديسط، وكتامة والعزب التابعة لها».

التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال

وأوضح رؤساء المركز كل من للمحاسب غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، ومحمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، واللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أنه جاري التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية بالمدن والقرى التابعة المذكورة والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.