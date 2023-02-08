عاجل.. هزة أرضية تضرب الحدود السورية اللبنانية

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بوقوع هزة أرضية جديدة بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر على الحدود السورية اللبنانية.

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تركيا اليوم

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ضرب زلزال آخر بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، وكان على عمق 9 كيلومترات.

جاء ذلك عقب يومين من وقوع زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة، فجر الاثنين الماضي، في جنوب تركيا وشمال سوريا، وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين، وأدى لانهيار آلاف الأبنية.