عاجل.. البرودة تصل 1 مئوية اليوم.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، عن حالة الطقس اليوم الخميس؛ إذ تشهد البلاد طقسا باردا في الصباح الباكر، مائل للبروة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم، تشهد تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسي وسانت كاترين، مع وجود فرص لسقوط الأمطار في مناطق متفرقة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن سقوط الأمطار غدا مستمر على مناطق متفرقة، إذا تكون أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا بالسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مع وجود شبورة صباحا بالقاهرة الكبري، وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا للأرصاد الجوية، كالتالي

- القاهرة 17- 10.

- العاصمة الإدارية 17- 09.

- أكتوبر 17- 08.

- بنها 18- 10.

- دمنهور 17- 10.

- وادي النطرون 18- 09.

- كفر الشيخ 17- 10.

- المنصورة 17- 10.

- الزقازيق 18- 09.

- شبين الكوم 17- 09.

- طنطا 17- 09.

- دمياط 17- 10.

- بورسعيد 17- 09.

- الإسماعيلية 18- 09.

- السويس 17- 09.

- العريش 17- 09.

- رفح 16- 08.

- رأس سدر 16- 10.

- نخل 14- 2.

- كاترين 10- -01.

- الطور 20 - 10.

- طابا 17- 10.

- شرم الشيخ 23- 13.

- الإسكندرية 16- 10.

- العلمين الجديدة 15- 09.

- مطروح 15- 08.

- السلوم 15- 07.

- سيوة 17 - 03.

- رأس غارب 22- 11.

- الغردقة 21- 10.

- سفاجا 22- 11.

- مرسى علم 23- 12.

- شلاتين 24- 13.

- حلايب 22- 14.

- أبو رماد 23- 14.

- رأس حدربة 23 - 15.

- الفيوم 18- 07.

- بني سويف 18- 06.

- المنيا 19- 05.

- أسيوط 19- 05.

- سوهاج 17- 05.

- قنا 22- 08.

- الأقصر 23- 08.

- أسوان 24- 10.

- الوادي الجديد 22- 06.

- أبو سمبل 25- 10.