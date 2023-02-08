حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. مائل للبرودة نهارا وتوقعات بسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يكون الطقس باردا في الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء والصعيد، وباردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وبحسب توقعات الهيئة، يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، وتتوافر فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

طقس الخميس والجمعة ودرجات الحرارة

تشهد حالة الطقس يومي الخميس والجمعة 9 و10 فبراير الجاري، تكّون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريباً بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط لحركة الرياح بمناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

توقعات بسقوط الأمطار السبت

أما طقس السبت المقبل فيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريباً بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 9 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 10 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 20 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة السبت 11 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 15 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.