تفاصيل مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» بتنزانيا.. الملء الأول بدأ

مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية، أحد المشروعات المهمة التي تعمل وزارة الإسكان والمرافق، على تنفيذه خلال هذه الفترة، وهو عبارة عن إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً بسعة تخزينية حوالى 34 مليار متر مكعب، ويقع على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

وتحتفل وزارة الإسكان والمرافق المصرية، بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» الكهرومائية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» بتنزانيا، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق.

تفاصيل مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريرى» بتنزانيا

- يصل منسوب بحيرة سد جوليوس نيريري بتنزانيا إلى منسوب 163 متراً، وبسعة 13.5 مليار م3 فى شهر إبريل 2023.

- إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1033 مترا عند القمة، وبإرتفاع 134 مترا.

- يحتوى سد تنزانيا على 7 مخارج للمياه، بسعة تخزينية حوالى ٣٤ مليار م3.

- محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات.

- تقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).

- يشمل المشروع: أعمال المأخذ، وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات، وكوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى، والمعسكر الدائم للمشروع، إضافة إلى نفق تحويل مسار النهر بطول 703 أمتار وعرض 12 متراً وارتفاع 17 مترا.

- إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، و2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى.

- يتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة، لتسهيل الحركة، وربط مكونات المشروع، ومعسكرات دائمة ومؤقتة.

- ستكون محطة وسد جوليوس نيريري هى الأكبر فى تنزانيا.

- سيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية.

- سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.