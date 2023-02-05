وزير الري يبحث مع نظيره التنزاني سبل تعزيز التعاون المشترك

زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والوفد الفني المرافق له، دولة تنزانيا الشقيقة اليوم، في زيارة رسمية لمدة يومين، وكان فى استقباله جمعة حميدو أويسو وزير المياه بجمهورية تنزانيا الاتحادية، بحضور السفير شريف إسماعيل سفير جمهورية مصر العربية بتنزانيا.

وأكد «سويلم»، عمق العلاقات المصرية التنزانية على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة الذي يربط كل دول الحوض، وعليه يجب أن يكون مصدرا للتعاون والسلام، وليس سببا في التنافس والخلاف.

التأكيد على عمق العلاقات المصرية التنزانية على كل الأصعدة

وأشار إلى أن مصر طالما لعبت دورا رائدا لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل، من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، كما تؤمن مصر بأن السعى لتحقيق التنمية، حق مشروع لأي دولة على ألا يكون من خلال إلحاق الضرر بأي دولة أخرى.

كما استعرض سويلم، تاريخ التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية والري الذي يمتد لسنوات طويلة، حيث تم حفر عدد «60» بئرا جوفية لتوفير مياه الشرب للمناطق التي تعاني من ندرة المياه.

وفي ضوء حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن التنزاني، ناقش الوزيران سُبل دفع التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية، وفقا لاحتياجات الجانب التنزاني، الذي أعرب عن تطلعه لتنفيذ سدود لحصاد مياه الأمطار، إلى جانب الآبار الجوفية.

تشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية بتنزانيا

وأكد الوزير، حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة تنزانيا، وفتح المجال للشركات المصرية، للعمل بها خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية، على غرار مشروع سد «جوليوس نيريرى» الذي ينفذه تحالف مصريّ يضم شركتي «المقاولون العرب» المملوكة للدولة المصرية، و«السويدي إلكتريك» إحدى كبرى شركات القطاع الخاص المصري، بقيمة إجماليَّة تصل إلى 2.9 مليار دولار لتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات فضلا عن التحكم فى تصرفات المياه، طوال العام بما فيها فترات الفيضان.

وأشار الدكتور سويلم، خلال اللقاء إلى قيام مصر بطرح مبادرة دولية، للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابق COP27، بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين، لافتا إلى أن هذه المبادرة تُعد نقطة البداية لاتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع للتكيف في قطاع المياه، ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ، معربا عن أمله في مشاركة جمهورية تنزانيا الاتحادية في هذه المبادرة المهمة، التي ستُسهم في التعامل مع التأثيرات السلبية للمناخ بتنزانيا.

كما أكد سعي مصر لتصبح مركزا أفريقيا للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة التكيف، مشيرا لقيام مصر بالفعل بتقديم خبراتها الكبيرة في مجال إدارة المياه لأشقائها الأفارقة، من خلال تدريب المتخصصين الأفارقة بالمركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، مؤكدا أن المركز الإقليمي للتدريب سيصبح مركزا مهما لتدريب الكوادر الفنية من دولة تنزانيا الشقيقة لرفع وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بالمناخ.