رابط التقديم لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية.. اعرف موعد البدء

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إتاحة رابط التقديم لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية، بداية من الآن، وذلك لكل الأسر المنتجة والحرفين والمبدعين في مصر، مشيرة إلى أنه يتم الاستعداد للمعرض يوم الخميس 23 فبراير، لافتة إلى أنه يعد من أكبر معارض الحرف اليدوية.

رابط التقديم في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية

وأوضحت «التضامن» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه يمكن لكل مبدعي الحرف اليدوية والتراثية، الدخول على رابط التقديم لمعرض ديارنا من هنا، وإدخال البيانات التالية:

- الاسم الأول والثاني والثالث.

- الرقم القومي.

- الحالة الإجتماعية للمتقدم، سواء «أرمل، أعزب، متزوج، مطلق».

- من ذوي الهمم.

- التليفون.

- السجل التجاري، الاسم التجاري.

- أسماء المعارض التي اشترك فيها سابقًا.

عرض المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية

ولفتت «التضامن» إلى أن معرض ديارنا الذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، يعرض العديد من المنتجات المتنوعة من السجاد والمفروشات والكروشيه وكذلك الكليم والإكسسوار والزجاج والخوص والملابس والخزف وغيرها من الإكسسوار المنزلي من الأخشاب، وكذلك منتجات النحاس والفضة والألباستر والمكرمية، والكثير من المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة.