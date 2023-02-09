يسعى الملايين من محبي المارد الأحمر داخل مصر، للتعرف على طرق استقبال البث الأرضي الرقمي لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو المقبلة، خاصة أنّ البث الأرضي سهل وسريع، ويمكن مشاهدته من أي مكان على أي شاشة تليفزيونية، حيث تكون المشاهدة مجانية ودون تكلفة مالية.

طرق استقبال البث الأرضي الرقمي لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو

استقبال البث الأرضي الرقمي لمشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو، يتم من خلال استخدام اريال، وذلك من خلال ضبط التليفزيون على تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، وذلك على تردد UHF 32، في حالة مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو، على شاشات LCD أو LED، في البداية يتم تهيئة البث من خلال تحويل الشاشة للعمل على نظام ATV وDTV، لإتمام البحث.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

وسيستكمل فريق النادي الأهلي، مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، للعب على المركز الثالث، حيث تطلق صافرة البداية مساء السبت المقبل، 11 فبراير، في تمام الساعة 5.30 مساءً بتوقيت القاهرة، والعاصمة المغربية الرباط.

القنوات الفضائية الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

تنقل قناة SSC الرياضية عبر البث الفضائي المشفر، أحداث المبارة من خلال ترددها على نايل سات، 12523، أفقي، 27500.

تردد قنوات ssc على عرب سات

التردد: 12418، أفقي، 27500.