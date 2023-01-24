حفل زفاف شيرين رضا وصبري فواز في مسلسل «وبينا ميعاد» يحقق مليون مشاهدة

انتشار واسع حققته الحلقة 17 من مسلسل «وبينا ميعاد»، المذاع حاليا على قناة dmc، والتي انتهت بزواج حسن «صبري فواز» من نادية «شيرين رضا» في حفل زفاف عائلي بحضور أبناء العروسين.

مشهد حفل زفاف صبري فواز وشيرين رضا

حقق مشهد حفل الزفاف، ما يقرب من مليون مشاهدة عبر حسابات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شهد العديد من اللقطات الطريفة والكوميدية، فقد بدأت الحلقة بموافقة الأبناء وانتهت بالزفاف رغم تخطيط الأبناء لإفساده لاحقا، ثم ظهور طليق «نادية» ووالد بناتها لأول مرة في نهاية الحلقة.

معلومات عن مسلسل «وبينا ميعاد»

مسلسل «وبينا ميعاد»، درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

كما أن مسلسل «وبينا ميعاد» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني. من تأليف وإخراج هاني كمال.

والمسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.