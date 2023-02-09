وفد إعلامي سوداني يشيد بقناة القاهرة الإخبارية: ولدت عملاقة في زمن قياسي

أجرى وفد إعلامي سوداني، زيارة إلى مقر قناة القاهرة الإخبارية، ضم الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، والكاتب الصحفي السماني عوض الله، رئيس تحرير موقع الحاكم، حيث أشاد الوفد بما لمسه من تجهيزات تقنية عالية المستوى، والاستوديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض، إضافة إلى ضمّ عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.

واستقبل الوفد، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمقر قناة القاهرة الإخبارية، حيث ناقشا الاستفادة من قطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية لتدريب الصحفيين والكوادر الإعلامية السودانية، من خلال عقد دورات تدريبية في القاهرة والخرطوم على التحرير الصحفي والتقديم الإذاعي والتلفزيوني.

وأعرب الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، عن سعادته بالتجهيزات عالية المستوى، خلال تفقده لاستوديوهات القناة، وما شاهده من مستوى احترافي عالٍ للعاملين بها، ما يعتبر امتدادًا لريادة الإعلام المصري على مدار العقود الماضية.

وأعرب ميرغني، عن سعادته بانطلاق قناة القاهرة الإخبارية، خاصة أنّ الإعلام العربي بحاجة إلى صوت يعبّر عن آمال وتطلعات الشعوب العربية، معربا عن سعادته بزيارة القناة، ومشيدًا بالإمكانات المتطورة للقناة وهو ما عهدناه عن الإعلام المصري الذي يمثّل صوت الشعوب العربية واستقرارها، وأنّها ولدت عملاقة في زمن قياسي.

وأكد الكاتب الصحفي السماني عوض الله، رئيس تحرير موقع الحاكم، سعادته بزيارة مقر قناة القاهرة الإخبارية والمستوى المتقدم الذي شاهده، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يدل على أنّ الإعلام المصري متطور بشكل كبير جدًا، وأكد أنّ السودان ومصر بحاجة لإعلام إيجابي داعم للعلاقات بين الدول العربية.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال اللقاء، أنّ قناة القاهرة الإخبارية لديها عدة مكاتب إقليمية، منها مكاتب في لندن وواشنطن والخرطوم، مضيفًا أنّ القناة استغرقت 3 أشهر في التجهيزات قبل الانطلاق، وكانت تتم بشكل مدروس وممنهج، وفي مدى زمني محدد.

وأشار الطاهري، إلى أنّ القناة تعمل أيضًا على التدريب المستمر لكوادرها، حيث جرى تدريب أكثر من 200 كادر إعلامي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنّنا لن نتأخر أبدا في التدريب المستمر لكوادر القناة، ليواكبوا تطورات صناعة المهنة عالميًا، والاعتماد على الشباب إلى جانب أساتذة وخبرات إعلامية مصرية كبيرة.

وأوضح أنّ شخصية القناة لا تنفصل عن شخصية العاصمة القاهرة، التي تتمثل في «السلام، والتنمية، والاستقرار»، والعمل على إنتاج ومعالجة الأخبار على مدار الساعة بالقدر الذي يلبي تطلعات المشاهد عربيا وعالميا.