خبير سياحي: إيرادات القطاع ستصل إلى 11.4 مليار دولار خلال 2023

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن إيرادات السياحة تجاوزت 9 مليار دولارات في عام 2022، والمتوقع وصول الإيرادات إلى 11.4 مليار دولار عام 2023، وبحلول عام 2024 من المتوقع تسجيل إيرادات بقيمة 14 مليار دولار حسب تقارير «فيتش»، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير طموحة بالنسبة للدولة، بل هي تابعة لتقارير المنظومات الدولية، إذ أن مصر تستهدف أرقاما أعلى وتعمل على تحقيقها.

تجاوز الإيرادات السياحية قيمة 11 مليار دولار

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مصر تنتظر تجاوز الإيرادات السياحية قيمة 11 مليار خلال هذا العام، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على عدة محاور من أجل استهداف عدد أكبر وفئات جديد من السائحين، مثل الاهتمام بالطيران وزيادة عدد الغرف الفندقية، فضلا عن تطوير بالبنية التحتية، والاعتماد على الأساليب الجديدة في الترويج للقطاع السياحي، موضحًا أن هناك أسواق جديدة تم فتحها الآن كأسواق شرق أسيا إلى جانب الصين التي تعد إحدى الأسواق الواعدة التي ننتظرها.

الصين إحدى الأسواق المستهدفة لمصر

وتابع، أن أول طائرة من الصين وصلت قبل 3 أسابيع، مشيرًا إلى أن السوق الصينية إحدى الأسواق المستهدفة لمصر خاصة بعد الاتفاق على استخدام وتداول العملات المحلية لروسيا والصين والدول المشتركة في هذه المنظومة، وهذا ما سيؤدي إلى توسع عملية التبادل التجاري بينها وبين مصر.