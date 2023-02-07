«السياحة»: معرض كنوز الملك فاروق الشخصية تعرض لأول مرة للجمهور

قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن المعرض الأثري المؤقت الذي تم افتتاحه بمتحف المجوهرات الملكية يضم بعض أدوات الزينة الخاصة بالملك فاروق ذات قيمة أثرية عالية جدًا إذ استخدم بها التذهيب والفضة وأيضًا بعض القطع المرصعة.

المعرض يضم كنوز مخفية وقطع مخزنة

وأضاف عثمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن القطع التي يتم عرضها بالمعرض كانت مخزنة، مشيرًا إلى أن ما يتم عرضه بالمعارض المؤقتة هو جزء من الكنوز المخفية أو القطع المخزنة، وهو ما يجعلها قطع جديدة على الجمهور.

زجاجات العطر وأدوات الحلاقة للملك فاروق ضمن مقتنيات المعرض المؤقت

واوضح رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن مدة المعرض المؤقت ستكون شهر، وهي المدة التي تقام بها كل المعارض المؤقتة التي تقوم بها المتاحف على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن أبرز المقتنيات تضم مجموعة من العلب كانت تستخدم من قبل الملك فاروق، إلى جانب مجموعة من المقتنيات تضم أدوات الحلاقة الخاصة بالملك فاروق، وبعض زجاجات العطور التي كان يستخدمها.

معرض مؤقت بالمتحف القبطي عن الوئام بين الأديان

وعن المتحف القبطي، أكد «عثمان»، اهتمام وزارة السياحة بهذا المتحف بصورة كبيرة، إذ أن هناك أجزاء من المتحف القبطي تخضع الآن إلى التطوير، وهناك أجزاء خاصة بخدمة الجمهور، إضافة إلى إقامة معرض مؤقت خاص بالمتحف القبطي تحت عنوان «أسبوع الوئام بين الأديان».