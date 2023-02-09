قناة القاهرة الإخبارية: رئيس «النواب الأردني» يشيد بالعلاقات بين القاهرة وعمّان

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة الإخبارية من القاهرة، إن اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، ونظيره الأردني أحمد الصفدي، سبقه جلسة محادثات، وتبعه تصريحات صحفية جاء في مجملها أن العلاقات بين مصر والأردن على مستوى القيادتين متميزة.

العلاقات المصرية الأردنية

وأضاف خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية، أن العلاقات تميزت في العديد من المجالات، والعديد من الأوجه، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

لجنة الأخوة بين مصر والأردن والعراق

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «رئيس البرلمان الأردني أشاد بالعلاقات البرلمانية بين مصر والأردن، كما ألمح إلى إنشاء لجنة الأخوة بين مصر والأردن والعراق، وستكون هناك زيارة لرئيس مجلس النواب المصري ونظيره العراقي وستجمعهما قمة في الأردن للتبادل حول بعض القضايا في المنطقة العربية».

واستطرد: «القضايا الخاصة بالأمن الغذائي وما يتعرض له العالم ومن ضمنه لمنطقة العربية نظرا للأزمة الأوكرانية الروسية التي ضربت سلاسل الإمداد في البلاد، ستكون على رأس الاهتمامات».