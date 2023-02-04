كل ما تريد معرفته عن سرعة قطار تالجو الفاخر وموعد انطلاق أولى رحلاته

حددت هيئة السكك الحديدية، سرعة قطار تالجو الفاخر، والذي من المقرر أن ينطلق غدا الأحد الموافق 5 فبراير الجاري، على خط القاهرة - الأقصر، لتكون أولى رحلاته والتي تنطلق مساء غد الأحد، ويمر على محطات الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا.

تفاصيل سرعة قطار تالجو الفاخر

وعن تفاصيل سرعة قطار تالجو الفاخر، أكدت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، أن العربات المتعاقد عليها من شركة تالجو تصل سرعتها إلى 250 كم/ الساعة، موضحة أن أقصى سرعة تتحملها البنية الأساسية لشبكة خطوط السكك الحديدية في مصر هي 160 كم / الساعة، وجرى تخفيض سرعة هذه العربات بما يتناسب مع البنية الأساسية.

تشغيل قطارات النوم مستقبلاً بسرعة 250 كم / الساعة

وأوضحت أن هذه القطارات تمثل قيمة مضافة، وتشغيل قطارات النوم مستقبلاً على شبكة الخطوط الكهربائية السريعة بسرعة تصل إلى 250 كم / الساعة، لافته إلى أنها حريصة على استمرار عمليات التطوير في منظومة السكة الحديد لتوفير الخدمات المختلفة بأفضل جودة للركاب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق بجامعة الأزهر، إن سرعة قطار تالجو الفاخر هي 160 كيلو متر في الساعة، واصفاً القطار بأنه «فخم» في مختلف خدماتها سواء في الإنترنت أو دورات المياه أو الوجبات التي تُقدم للركاب.

وأضاف الدكتور إبراهيم مبروك لـ«الوطن»، أن القطار مصنوع من الألومنيوم ما يساعد على عدم صدور أي أصوات أثناء سيره في المنحنيات، مؤكداً أنه يوفر مزيدا من الراحة للركاب، ويوفر أمان وسلامة بدرجة كبيرة.

أسعار قطارات تالجو الإسباني الدرجة الأولى

* القاهرة - أسيوط: 350 جنيه.

* القاهرة - سوهاج: 500 جنيه.

* القاهرة - قنا: 550 جنيه.

* القاهرة - الأقصر: 600 جنيه

أسعار قطارات تالجو الإسباني الدرجة الثانية

* القاهرة - أسيوط: 250 جنيه.

* القاهرة - سوهاج: 300 جنيه.

* القاهرة - قنا: 350 جنيه

* القاهرة - الأقصر: 400 جنيه