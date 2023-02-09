أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في اليوم، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 1730 جنيهًا للشراء، و1720 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم، في محال الصاغة وأسواق المال، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب اليوم، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 لـ1720 جنيهًا للبيع و1730 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 1966 جنيهًا للبيع، و1977 جنيهًا للشراء، ووصل عيار 22 إلى 1802 جنيه للبيع، و1812 جنيهًا للشراء، وعيار 18 سعر 1474 جنيهًا للبيع، و1483 جنيهًا للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1147 جنيهًا للبيع، و1153 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 983 جنيهًا للبيع، و989 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتابع «نجيب» أنّ سعر الجنيه الذهب سجل 13760 جنيهًا للبيع، و13840 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 61134 جنيهًا للبيع، و61489 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 1.965.714 جنيهًا للبيع، و1.977.143 جنيهًا للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم، بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 60.77 دولار أمريكي بما يعادل 1853 جنيهًا.

- عيار 22 وصل إلى 55.71 دولار أمريكي، أي نحو 1698 جنيهًا.

- عيار 21 وصل إلى 53.18 دولار أمريكي، أي نحو 1621 جنيهًا.

- عيار 18 وصل إلى 45.58 دولار أمريكي، بما يعادل 1390 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 35.45 دولار أمريكي، أي نحو 1081 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 30.39 دولار أمريكي، بما يعادل 926.34 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.79 دولار أمريكي، بما يعادل 694.76 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1.890 دولار أمريكي، أي نحو 57.618 جنيهًا.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ425.43 دولار أمريكي، أي نحو 12.969 جنيهًا.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,977 دولارًا أمريكيًا، أي نحو مليون و852 ألفًا و681 جنيهًا.