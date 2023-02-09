والدة طالبة «صفر الإعدادية» بالمنيا: جرى إعادة تصحيح النتيجة وحصلت على 95%

وقالت والدة الطالبة بتول عادل فهيم، التي حصلت على «صفر» في نتيجة الإعدادية، إن الأسرة تلقت خبر إعادة تصحيح النتيجة بشكل كامل من مدير المدرسة، والذي أكد لها تواصل مسؤولي وزارة التربية والتعليم مع المديرية، وبفحص الشكوى ومراجعة الأوراق تبين وجود خطأ تقني وتم تصحيح النتيجة.

زغاريد في منزل بتول

وأضافت الأم أنها أطلقت الزغاريد فور سماعهم للخبر، والأسرة تحولت من حالة الحزن إلى الفرحة الكبيرة، فرحاً بعودة حق ابنتها المشهورة إعلاميا بطالبة صفر الإعدادية، والتي يشهد الجميع بتميزها طوال حياتها.

من جانبها، قالت طالبة المنيا بتول عادل إنها كانت واثقة من رجوع حقها، خاصة أنها لم تقصر طوال العام في المذاكرة، وكافة المعلمين وزملائها أكدوا أن حقها سيعود، وبالفعل بعد مرور يوم واحد من تقدم والدها بالشكوى للمسئولين عاد حقها، لتستكمل النصف الدراسي الثاني من العام وسط فرحة باقتراب دخولها للثانوية العامة.

وقدمت أسرة الطالبة الشكر لمسؤولي وزارة التربية والتعليم لسرعة الاستجابة لشكواهم التي أرسلوها، خاصة أن ابنتهم من المتفوقين على مدار سنوات الدراسة منذ الصغر، وعاشت يومين من الحزن الشديد بعد أن فوجئوا بنتيجة الصفر في جميع المواد، وسط ذهول جميع معلمي وزملاء ابنتهم.

عبرت الطالبة بتول عادل فهيم، عن سعادتها باستجابة وزارة التعليم لشكواها، وتصحيح نتيجتها، من صفر إلى 134 درجة، بعد اكتشاف وجود خطأ تقني في تجميع الدرجات، تسبب في عدم ظهور النتيجة الصحيحة.

تصحيح النتيجة على موقع التعليم

وجرى تصحيح نتيجة «بتول» على الموقع الرسمي للنتيجة بمحافظة المنيا بعد تحديث درجاتها اليوم، وتبين حصولها على مجموع 134 من 140 (95.7%).

وقبل يومين أظهر موقع التعليم درجات الطالبة «صفر» في جميع المواد، وبعد التعديل ظهرت النتيجة كالتالي: 36 من 40 بمادة اللغة العربية، 29 من 30 باللغة الإنجليزية، 19 من 20 بمادة الدراسات الإجتماعية، 15 من 15بمادة الجبر، 15 من 15بمادة الهندسة،20من 20 بمادة العلوم.

الأسرة تقدم شكوى لمديرية التعليم

وقدمت أسرة الطالبة الشكر لمسؤولي وزارة التربية والتعليم لسرعة الاستجابة لشكواهم التي أرسلوها، خاصة أن ابنتهم من المتفوقين على مدار سنوات الدراسة منذ الصغر، وعاشت يومين من الحزن الشديد بعد أن فوجئوا بنتيجة الصفر في جميع المواد، وسط ذهول جميع معلمي وزملاء ابنتهم.

وتلقت مديرية التربية والتعليم بالمنيا شكوى من أسرة الطالبة نصها: «فوجئت الأسرة عقب ظهور نتيجة الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 بأن جميع درجات ابنتي صفر فى جميع المواد الدراسية، على الرغم من الإجابة فى جميع المواد، وعلمًا بأن مستوى ابنتي ممتاز فى العملية التعليمية، لذا أرجو التدخل الفورى وحل المشكلة علما بأنها قامت بحل جميع الأسئلة».

وقال مسؤول بالتعليم عقب تقديم الشكوي، إن التظلم سيجرى فحصه تمهيداً لإعادة تصحيح أوراق الطالبة، والتأكد من تجميع الدرجات، وأن الخطأ وارد في أحيان كثيرة.