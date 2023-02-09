لحظة مؤثرة لمسن سوري يطلب ماء للوضوء من تحت الأنقاض (فيديو)

قصص إنسانية مذهلة ومؤثرة، خرجت من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين، الاثنين الماضي، وتداولت بسرعة البرق من خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لشبكة «العربية نت».

رجال الإنقاذ يحاولون مساعدته في البرد القاس

وتداول فيديو لرجل مسن في سوريا، عالقا تحت الأنقاض، ويطلب الماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة، كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يحاولون إقناعه بأخذ بطانية لتساعده في التدفئة من البرد القارس على أن يصلي لاحقا عند إخراجه.

رجل مسن في سوريا يطلب الماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة وهو عالق تحت الأنقاض pic.twitter.com/iYojM66r9b — محمد الفيصل (@Mooh32a) February 7, 2023

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وتستمر عمليات البحث تحت الأنقاض، في يومها الرابع بعد وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، الذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى والمشردين، ودمر آلاف الأبنية في البلدين.

يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفعت إلى نحو 20 ألف قتيلا و70 ألف مصابا، في حصيلة غير نهائية آخدة في الارتفاع، وفقا لما أعلنه مسؤولون في البلدين، اليوم الخميس.