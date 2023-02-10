حزن في قنا لمصرع شاب على يد عاطل في مقهى بالغردقة.. المتهم خان العيش والملح

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الدغيمات بمركز قنا، لوفاة أحد أبنائها غدرا على يد أحد الأشخاص داخل مقهى في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستقبل الأهالي جثمان الشاب ناصر عطا، 31 عاما، بعدما تم الانتهاء من إجراءات الدفن وشُيع جثمانه ودفنه في مقابر القرية وسط حالة من الحزن.

المتهم بالقتل خان العيش والملح

وقال أحمد علي، أحد أقارب المجني عليه، مقيم قرية الدغيمات بمركز قنا، إن الشاب المتوفى سافر من قنا إلى الغردقة واستقر في البحر الأحمر بسبب لقمة العيش، حيث كان يملك مقهى في منطقة المصالح، وكان يتمتع بسمعة طيبة وشهامة فوق الوصف لمواقفه الإنسانية وكرمه أثناء استقباله للضيوف.

بلاغ بمقتل صاحب مقهى

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغ يفيد مقتل شاب ووصوله جثة هامدة إلى مستشفى الغردقة العام، وتبين من التحريات الأولية أن القتيل صاحب مقهى بشارع المصالح بالغردقة، وأن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة، حيث طعنه في رقبته بسكين ولاذ بالفرار.

وتبين من التحريات أن المتهم أول يوم يعمل في المقهى، وتناول وجبة طعام مع القتيل الذي استضافة لعدة أيام، وأثناء إعداد القهوة باغت الجاني بطعنه من الخلف في الرقبة أودت بحياته.

العقوبة القانونية

وقال حسن عبدالرحيم، محام، إن المتهم يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون العقوبات الجنائية في مصر، وهو ما تنص عليه المادة الثانية منه.