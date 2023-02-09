إصابة 4 أشخاص إثر تسرب غاز بوتاجاز وانقلاب تروسيكل في المنيا

أصيب 3 أشخاص بالاختناق والإغماء، إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل في أحد شوارع مدينة المنيا، كما أصيب شاب في حادث انقلاب تروسيكل، بمركز ملوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز بوتاجاز داخل منزل كائن بشارع الحسيني القبلي في مدينة المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين إصابة 3 أشخاص بالاختناق والإغماء، وهم: هاجر عبد الجواد 28 عاما، وبسام محسن 7 سنوات، ومليكة ناصر 22 عاما، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل في مدينة ملوي

علي جانب آخر، تلقى مأمور مركز ملوي، في جنوب المحافظة، بلاغًا يفيد بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة الزائدة، بالطريق الفرعي المؤدي لقرية الشيخ شبيكة، بغرب المركز، مما أسفر عن إصابة محمد رضا 22 عاما، مقيم بملوي، مصاب بكسر مضاعف بالقدم الأيمن، وتم نقله للمستشفى التخصصي لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.