قناة الحياة تنشر تقريرا عن أعمال إنشاء محطة رفع الصرف بقرية طنبدي في المنيا

عرضت قناة الحياة تقريرا تلفزيونيا، عن تواصل العمل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية طنبدي التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة.

نسبة تنفيذ المحطة 60%

تعمل محطة الرفع الرئيسية بقرية طنبدي بطاقة 560 مترا في الثانية يوميا.

وترتبط محطة الرفع الرئيسية بخط طرد طوله 5 كيلو متر وشبكة انحدار بطول 20 كيلو متر.

وتكاليف إنشاء محطة الرفع الرئيسية بقرية طنبدي 85 مليون جنيه بنسبة تنفيذ إجمالية 60%.

وقال المهندس مينا إسحق، مشرف بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز مغاغة بالمنيا، إن مشروع محطة طنبدي الرئيسية على مساحة 1200 متر مسطح، ويخدم 33 ألف نسمة.

تبلغ طول الشبكات 20 كيلومتراً

وأضاف «إسحق» أن المحطة الرئيسية تجمع الصرف الصحي من القرى المحيطة، وتبلغ طول الشبكات 20 كيلومتراً، بأقطار تبدأ من 160 حتى 1000 مللي، ونسبة التنفيذ 85%.

ولفت أن قطر البيارة في المحطة 18 متراً، ونسبة التنفيذ وصلت إلى 60%، وخط الطرد يبلغ 5 كيلومترات، بقطر 800 مللي، بنسبة تنفيذ 30%.