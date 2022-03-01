إزالة عشة طيور وغلق مطاعم ومحلات مخالفة بأحياء القاهرة (صور)

شن عدد من أحياء محافظة القاهرة حملات إزالة للمخالفات وإنفاذ القانون، ففى حى الزيتون تمت إزالة عشة للطيور أعلى عقار شارع عبد الحليم حجاج بعد شكاوى السكان من أضرار صحية ومخاطر تلك العشة.

حملة لرفع الاشغالات في حى عين شمس

وفى حى عين شمس قاد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس الحى، حملة بمشاركة إدارة الاشغالات وادارة المحلات، أسفرت الحمله عن رفع الاشغالات وغلق وتشميع محل كشري تحت التجهيز بشارع 6 اكتوبر وتم رفع عربة كبده من الجراج، وتم رفع الاشغالات وغلق وتشميع مقهى بدون ترخيص بشارع عزيز المصرى، وغلق وتشميع شركه لشحن البضائع بدون ترخيص بشارع عزيز المصرى، كما تم غلق وتشميع محل خردوات ومستلزمات الخياطه بدون ترخيص ورفع الاشغالات من مغسله بشارع عزيز المصري

وشهد حى وسط القاهرة وضع إعلانات توعيه بالشوارع لمكافحة وعلاج الإدمان في نطاق حي وسط القاهرة، علاوة على اعمال إزاله الإعلانات المخالفه بشارع بورسعيد بنطاق حي وسط القاهرة.

رسم جدارية على نفق الشهيد أحمد بدوي

وفى حى شبرا شارك محمد عبد الوهاب، رئيس حي شبرا والمهندس محمد عبد النعيم سكرتير الحى، تجميل وتزيين حي شبرا بالتنسيق مع إدارة شبرا التعليمية، حيث يتم تزيين وتجميل ورسم لوحات فنية على جدران نفق الشهيد أحمد بدوى بشبرا بواسطة طالبات مدرسة ناصر الصناعية قسم الزخرفة تحت قيادة وليد عبد الرازق مدير المدرسة.

إعدام لحوم مجهولة المصدر

وقام حى 15مايو بالتفتيش علي سويقة مجاورة 20 وسوق مجاورة 12 وتم اعدام 20 كجم لحم مفروم متبل بدون بيانات و 15 كجم كبدة مستوردة ، و15 كجم لحم مجمد للايهام بانه لحم سوداني احمر و٥ كجم برجر مجهول المنشأ وتم اعدامهم تحت اشراف اللجنة المختصة.

وشن اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، حملة لمراجعة وحصر كافة المخالفات بمساكن العرائس بمنطقة صقر قريش، وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات وايداعها بمخازن الحي وغلق وتشميع 7 محلات مخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.