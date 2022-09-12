غلق وتشميع 11 مقهى وكافيه مخالفة وقطع المرافق عنها بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهودها لمواجهة التعديات على الطريق العام، وفي حملة مكبرة اليوم فاجأت المحافظة المنشآت والمحال والمقاهي المخالفة والمتعدية على الطريق العام بمناطق أرض الجمعية وإمبابة وطريق النصر بشمال الجيزة.

قطع المرافق عن المخالفين

وأشارت محافظة الجيزة في بيان، إلى قيام أجهزة حي شمال، بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية بغلق وتشميع 11 كافيه ومقهى مخالف غير مرخص ومتعدي على حرم الطريق العام وأرصفة المشاه، وتسبب إعاقات مرورية شديدة بوضع الترابيزات والكراسي وشاشات العرض بمسار الطريق، وجرى قطع المرافق عنها من غاز وكهرباء ومياه.

ضبط الشارع ومواجهة المخالفات

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أنه يتابع يومياً جهود الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع شرطة المرافق لضبط الشارع وتحقيق الانضباط ومواجهة المخالفات.

استجاب لشكاوى المواطنين

وأعلنت محافظة الجيزة، أن الحملة أسفرت عن رفع 31 شاشة عرض من أعلى أرصفة المشاه تابعه للكافيهات والمقاهي المخالفة إلى جانب رفع 700 حالة إشغال و200 شيشة تقدم بالمخالفة لمرتادي المقاهي وذلك استجابة لشكاوى، المواطنين بعد توجيه العديد من الإنذارات للمخالفين.

تحرير محاضر إشغال وبيئة للمخالفين

وقالت المحافظة في البيان، أن الحملات قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإزالة البروز والتعديات والسقايف للمحال والمنشآت المخالفة بطريق النصر، لتعديها على حرم الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر إشغال وبيئة لكافة المخالفات.