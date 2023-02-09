انطلاق أولى مباريات ربع نهائي «كابيتانو مصر».. بين فريقي صالح سليم ومحمد عبدالوهاب

تشهد حلقة اليوم الخميس، من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أولى مباريات دور ربع النهائي من البطولة.

لقاءات ربع النهائي

المباراة تقام ضمن لقاءات ربع النهائي، وتجمع بين فريقي صالح سليم بقيادة الكابتن شادي محمد، ضد نظيره محمد عبد الوهاب بقيادة الكابتن سارة حسنين.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.