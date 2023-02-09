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انطلاق الحلقة 15 من «كابيتانو مصر».. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
10:19 م | الخميس 09 فبراير 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

بدأت منذ قليل، الحلقة 15 من برنامج  «كابيتانو مصر»، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

برنامج «كابيتانو مصر»

وقدمت قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، إذ يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية. 

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انطلاق الحلقة الـ 14 من برنامج «كابيتانو مصر».. بث مباشر
بقلم محمد عزالدين