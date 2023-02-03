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الإعلامي إبراهيم فايق يظهر مجددا ببرنامج «كابيتانو مصر» ويحمس المتسابقين

كتب:

محمد أيمن سالم
11:10 م | الجمعة 03 فبراير 2023
الإعلامي إبراهيم فايق

الإعلامي إبراهيم فايق

شهدت الحلقة الـ 14 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مفاجأة بظهور الإعلامي إبراهيم فايق، من جديد لمساندة الفريقين، وطالب اللاعبين بتقديم أقصى ما لديهم من مجهود خلال المباريات من أجل الفوز باللقب.

 

برنامج «كابيتانو مصر»

وقدمت قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، إذ يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

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