الكشف عن التشكيل المثالي لمجموعات كابيتانو مصر

كشفت الحلقة الجديدة من برنامج كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للكشف عن المواهب الكروية، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات من البطولة.

التشكيل المثالي لمجموعات كابيتانو

وجاء التشكيل المثالي لمجموعات كابيتانو مصر كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح.

الدفاع: أحمد حمادة، يوسف مفتاح، حازم البربري.

الوسط: أحمد شريف، محمد عبد العزيز، عبد الله عيد، أحمد رضا، عيد العزازي.

الهجوم: محمد أشرف، حازم محمود.

وعلى مقاعد البدلاء:

أيمن أبو السعود، محمد محسن، محمد مندي، مصطفى العيسوي.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.