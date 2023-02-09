أنغام: عبد الله الرويشد كان السبب في غنائي خليجي وكويتي

قالت الفنانة أنغام، إنها شاركت الفنان عبدالله الرويشد في أغنية بالكويت، وكانت أول الأغنيات «دلال وندللك ويادنيا على الله»، متابعة «كانت أغاني من أجمل ما يكون وألحانها كانت جديدة لسليمان الملة، وكان من الأساتذة الذين افتقدهم الفن الكويتي والموسيقى العربية».

ثقافة موسيقية كبيرة

وأوضحت «أنغام»، خلال تقديمها برنامج «أنغام»، على قناة «DMC»، أن عبد الله الروشيد يعتبر أحد أهم الأصوات الخليجية، وأهم نجوم الكويت في الثمانينيات، خاصة أنه كان من أقوى أعزب الأصوات، بالإضافة لتمتعه بثقافة موسيقية كبيرة، وما زالت نجوميته لامعة داخل وخارج الكويت «من أعظم الأصوات اللى قدمت أغاني في الوطن العربي، وعلى المستوى الإنساني هو الألطف والأفضل، ومتواضع جدا أمام الفن والموسيقى، وجميل في تعاملاته ووقفته على المسرح وتعاملاته مع الموسيقيين».

نجم كبير في عالم الموسيقى

وأكدت الفنانة أنغام، أن الفنان عبد الله الرويشد نجم كبير في عالم الموسيقى، ولديها مهارات متعدده وعزف على أكثر من آلة 1 «وسمعى لعبدالله الروشيد كان السبب انى اغنى خليجي في بعض الأوقات وحبيت أدائه والعنفوان والإيقاع واتعلمت اللهجة الكويتية بسبه ومكنتش متخيله إنه هيكون معايا في الحلقة انهارده».