أحمد آدم: الاستيقاظ المبكر أسوأ ما يقابل الموظف في بداية يومه

سخر الفنان أحمد آدم، من عدم حب بعض الموظفين للذهاب إلى عملهم، متسائلاً: «لماذا لا نحب عملنا كاليابانيين؟»، مشيرًا إلى أن أسوأ ما يواجه الموظف خلال رحلته لعمله هو استيقاظه مبكرا وسماعه لصوت المنبه، حيث يغلق الكثيرون المنبه ويستكملون النوم.

آدم: أسعد لحظات الموظف يوم القبض

وأضاف «آدم»، خلال تقديمه لبرنامجه «آدم شو»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن أسعد لحظات يعيشها أي موظف يوم نزول الراتب، وحينها يذهب سريعًا لماكينة الصراف الآلي للحصول على الراتب، فيما لا تجد ذات الموظف أغلب أيام الشهر لحصوله على إجازات مرضية، وهي التي يتحجج بها.

جدير بالذكر أن برنامح «آدم شو»، يذاع يومَي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك فقط وحصريا على شاشة قناة «الحياة»، ويدور البرنامج في إطار كوميدي عبر تناوله بعض الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع.