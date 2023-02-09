محام بالنقض لقناة الحياة: قانون الأحول الشخصية الجديد الأول من نوعه في التاريخ

كشف المحامي بالنقض وسام إسماعيل، عن بعض مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلا إن هذا الملف الأول من نوعه في التاريخ، ويهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا.

وأضاف «إسماعيل»، خلال لقاء في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المقبل على الزواج سيدفع مبلغا ضئيلا ستوضع في صندوق ستساهم الدولة فيه أولا، ويحدده القانون.

أبرز مقترحات القانون

وأوضح أن المبلغ الذي يجرى وضعه سيكون بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي لصندوق مختص بالأسرة، وتستفيد بعض الفئات من هذه المبالغ المجمعة.

ولفت إلى أن مقترحات القانون أن يكون هناك عقوبة للحبس سواء في النفقات أو الأمور المالية، وقد تصل مدة الحبس لـ6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه ولا تقل عن 10 آلاف جنيه.

حل جذري لملف الرؤية

وأشار إلى أنه وفقا للخطاب المعلن من وزير العدل بأن ما يخص الرؤية لا بد أن يكون لها حل جذري، متابعا: «هذه الجزئية تؤثر بالسلب على نفسية الطفل، وفقا لعلماء الاجتماع وعلم النفس والدارسين لها».