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بدء الحلقة التاسعة من برنامج المواهب «الدوم».. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
11:17 م | الخميس 09 فبراير 2023
برنامج الدوم

برنامج الدوم

بدأت منذ قليل، الحلقة التاسعة من برنامج «الدوم» المذاع على قناة  DMC، وفيها تعرض تجارب الدقيقة الواحدة، وضمت لجنة التحكيم، الإعلامية ريهام السهلي، الإعلامي محمد عبد الرحمن، والإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ.

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون. 

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