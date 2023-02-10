محافظ القاهرة: ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة في آخر 8 أعوام

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن ملف تمكين المرأة شهد خلال 8 سنوات طفرة لم يشهدها من قبل، حيث شهدت المرأة المصرية عدة مبادرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستهدف تنمية المرأة المصرية ورفع جودة حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة ومناهضة العادات السيئة مثل ختان الإناث وحرمان الفتاة من حقها في التعليم والعمل والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لوطنها والعبور نحو الجمهورية الجديدة,

تنمية الأسرة وترشيد الاستهلاك

وأوضح محافظ القاهرة الندوة التي عقدتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة القاهرة برئاسة المهندسة منى البطراوي مدير وحدة تكافؤ الفرص ورئيس مركز المعلومات والتوثيق بالمحافظة بعنوان «تنمية الأسرة المصرية وترشيد الاستهلاك» بحي منشأة ناصر بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وحي منشأة ناصر برئاسة اللواء محمد عبد الجليل.

تضمنت الندوة عدة محاور منها إلقاء الضوء على مبادرة تنمية الأسرة المصرية وما تستهدفه من الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية وأيضا رعاية الأسرة المصرية اجتماعيا وسكانيا وصحيا وثقافيا ، فضلا عن التمكين الاقتصادي للسيدات إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة، وما يتطلبه ذلك من رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة ومتابعة الفحوصات والتطعيمات وخدمات الرعاية الأولية.

خدمات تنظيم الأسرة

تناولت الندوة أيضا الدور الفعال لمشاركات الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة في كافة القطاعات، ودور وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة والأحياء التابعة لها في دعم استقرار الأسرة المصرية، والتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والماء والتوعية بكيفية إدارة الأولويات والموارد بالاسرة المصرية.

شهدت الندوة عدة مناقشات فعالة بين الحضور من سيدات حي منشأة ناصر والدكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، والدكتورة ريهام العاصي رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة بجامعة الدول العربية واللواء محمد عبد الجليل رئيس حي منشأة ناصر.