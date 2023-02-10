اللجنة العليا لتراخيص المحال: تلقينا 7079 طلبا منها 3102 بالمحافظات

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن عدد طلبات ترخيص المحال والأنشطة التجارية وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بلغ 7079 طلب ترخيص، منها 3102 طلب ترخيص المحال العامة بالمحافظات حيث تلقت القاهرة 841 طلب ترخيص، والمنيا 104 طلبات ترخيص، وبني سويف 86 طلبًا، والغربية 81 طلبًا، والأقصر 32 طلبًا، والإسماعيلية 24 طلبًا، والبحر الأحمر 9 طلبات، والوادي الجديد 18 طلبًا.

طلبات ترخيص محلات مستوفية الموافقات

وفيما يتعلق بطلب ترخيص محل عام مستوفي الموافقات بلغ 30 طلبًا وهي كالتالي، المنوفية 18 طلبا، والبحيرة 8 طلبات، والإسكندرية 2 والمنيا والقاهرة طلب لكل منهما، بينما طلبات ترخيص محل عام بالإخطار بلغت 33 طلبا منها 7 طلبات بالقاهرة، و2 الدقهلية و4 المنوفية والإسكندرية .

ترخيص محل عام جديد في جهاز المشروعات

أما طلبات ترخيص محل عام جديد في جهاز المشروعات فبلغت 933 طلب ترخيص منها 95 طلبا في الغربية، و68 طلبا في سوهاج و69 في الجيزة و53 في كفر الشيخ، و94 في أسيوط، و53 في المنيا، و51 طلبا في الشرقية، و38 في القليوبية، و17 في الإسكندرية و36 في أسوان و49 في قنا، و30 في القاهرة، و43 في البحيرة، و61 طلبا في المنوفية و19 في الدقهلية.

توفيق وضع محل

أما طلبات توفيق وضع محل عام «رخصة سارية» فبلغ عدد الطلبات 1552 طلب ترخيص محل منها 342 طلبا في البحيرة، و126 طلبا في المنيا، و65 في قنا، و86 في الغربية، و24 في بني سويف، و49 طلبا في شمال سيناء.

رخصة مؤقتة

أما طلبات توفيق وضع محل عام برخصة مؤقتة فبلغت 1097 طلبا منها 290 طلبا في الجيزة و113 في القاهرة و121 في البحيرة و67 في سوهاج و80 في الأقصر و56 في قنا و36 في القليوبية و25 في المنيا، و11 في الغربية، و17 في بورسعيد و53 في أسيوط.