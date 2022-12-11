رابط الحصول على ترخيص محل في القانون الجديد بالقليوبية.. بدء التسجيل

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت استعدادتها لإصدار تراخيص المحال في 11 مركزًا تم تجهيزها لتغطية مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية اعتبارا من اليوم الأحد.

وأضاف محافظ القليوبية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات

وأشار محافظ القليوبية، في بيان له، أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

رابط التقدم للحصول علي تراخيص المحال في القانون الجديد

وأكد «الهجان»، أن مراكز إصدار تراخيص المحال بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا، طبقًا للقانون، من خلال منظومة المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء، أو عبر بوابة خدمات المحليات من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأشار إلى أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة، بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.