مراسل «القاهرة الإخبارية» من أنقرة: صعوبة في الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض

كشف عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، آخر تطورات اليوم الرابع لزلزال تركيا المدمر.

الأرقام تستمر في الارتفاع

وقال «أحمد»، خلال ظهوره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الحصيلة النهائية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 16 ألفا و546 ضحية، ونحو 66 ألف مصاب، وهي الأرقام التي تستمر في الارتفاع.

وأضاف أن هناك صعوبة في الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض، لكن الأمل ما زال موجودا، والمعجزات يمكن أن تتحقق، لذا فإن فرق الإنقاذ تواصل عملها بقوة وشغف، على أمل إنقاذ أكبر قدر ممكن من الأحياء تحت الأنقاض.

ضعف الإمكانيات البشرية

وتابع أن هناك بعض المناطق التي ما زالت تعاني من ضعف الإمكانيات البشرية بسبب الزلزال، وضعف الإمكانيات من حيث فرق الإنقاذ والمعدات الثقيلة، خصوصا في مدينة هاتاي، لافتا إلى أن هناك مناطق لم تصلها فرق الإنقاذ بالشكل الكافي حتى الآن.