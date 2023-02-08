جدول موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية، حيث من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل 12 فبراير الجاري لمدة أسبوعين، في مقر تلقي الطلبات بمدرسة هدى شعراوي الابتدائية بجوار الكنترول بالقرب من ديوان عام محافظة القليوبية كورنيش النيل الفلل وفق الجدول المعلن لتسلم الطلبات من طلاب الإدارات المختلفة.

جدول تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية سيكون اعتبارا من 12 فبراير الجاري لمدة أسبوعين حيث جرى إخطار الإدارات والمدارس بمواعيد تلقي طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وفق جدول تلقي طلبات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كالتالي :

الأحد 12 فبراير الجاري إدارة بنها.

الاثنين 13 فبراير طوخ + قها.

الثلاثاء 14 فبراير شرق شبرا.

الأربعاء 15 فبراير غرب شبرا.

الخميس 16 فبراير القناطر.

الأحد 19 فبراير كفر شكر والعبور.

الاثنين 20 فبراير شبين القناطر.

الثلاثاء 21 فبراير الخانكة .

الأربعاء 22 فبراير قليوب.

الخميس 23 فبراير الخصوص .

الاحد والاثنين 26 و27 فبراير تخلفات كل الإدارات.

تعليمات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

كشف بيان تعليم القليوبية تفاصيل التقدم بتظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية بأن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لاطلاع ولى الأمر على ورقة الإجابة، وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعدل درجاتهم فقط.

يتم حضور ولي الأمر ومعه صورة من بطاقة الرقم القومي يوم الاطلاع المحدد من الكنترول بمقر مدرسة 25 يناير ببنها بجوار ديوان عام محافظة القليوبية كورنيش النيل الفلل للاطلاع على ورقة الإجابة ويحظر اصطحاب المحمول ويتم تقديم الطلبات بمدرسة هدي شعراوي ببنها بجوار الكنترول.

وكان محافظ القليوبية اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول بنسبة 74.56 %، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 84.60 % بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية