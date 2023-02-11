مواعيد تقديم ملفات خريجي الجامعات لوظائف هيئة قضايا الدولة.. تبدأ 18 فبراير

أعلنت هيئة قضايا الدولة، في 7 يناير الماضي، قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد «إناث وذكور» من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد الجامعات وترتيبها في تسليم الملفات حتى يسهل على المتقدمين تحديد توقيتات تسليم الملفات للوظيفة.

جدول تقديم الملفات للجامعات

-السبت والأحد 18، 19 فبراير جامعة القاهرة.

-الاثنين والثلاثاء 20، 21 فبراير جامعة عين شمس.

-الأربعاء 22 فبراير جامعة الإسكندرية والأكاديمية البحرية وجامعة المنيا

-الخميس 23 فبراير جامعة الزقازيق وجامعة بنها .

-السبت 25 فبراير جامعة طنطا والجامعة الألمانية و الجامعة البريطانية .

-الاحد والاثنين 26 و27 فبراير جامعة المنصورة .

-الثلاثاء 28 فبراير جامعة بني سويف .

-الأربعاء والخميس 1 و2 مارس جامعة أسيوط .

-السبت 4 مارس جامعة المنوفية وجامعة المنوفية السادات.

-الأحد 5 مارس جامعة حلوان وجامعة الفيوم .

-الأثنين 6 مارس جامعة جنوب الوادي وجامعة بورسعيد .

-الثلاثاء 7 مارس جامعة اسوان وجامعة دمياط.

-الأربعاء والخميس 8 و 9 مارس جامعة سوهاج.

-السبت 11 مارس جامعة الأزهر قاهرة بنين وجامعة الأزهر بنات دمنهور و أزهر تفهنا الاشراف .

-الأحد 12 مارس أزهر بنين دمنهور وأزهر طنطا و أزهر بنات الإسكندرية.

-الاثنين 13 مارس أزهر بنين أسيوط وأزهر بنات أسيوط وأزهر بنات المنيا .

-الثلاثاء 14 مارس أزهر بنات القاهرة و أزهر بنات المنصورة و كلية الشرطة.

الأربعاء والخميس 15 و 16 مارس تخلفات وجامعات أخرى.