عميد كلية إعلام الأكاديمية البحرية تشارك في مؤتمر التجديد الفكري العربي

شاركت الدكتورة حنان يوسف، عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية ورئيسة المنظمة العربية للحوار في أعمال مؤتمر التجديد الفكري العربي في نسخته الثانية، الذي عُقد في تونس تحت شعار «مجتمع المعرفة العربي والتنمية الإنسانيّة.. تحديات وأبعاد»، برئاسة الدكتور خضير المرشدي وبالتّعاون مع المعهد التونسي للدّراسات الإستراتيجية برئاسة الجمهورية التونسية وكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.

أهمية دور الإعلام والاتصال في مجتمع المعرفة

قدمت الدكتورة حنان يوسف، رؤية بحثية ترصد أهمية دور الإعلام والاتصال في مجتمع المعرفة، تناولت فيها أهمية دور الإعلام والاتصال في بناء مجتمع المعرفة العربي من خلال دراستها «دور الإعلام في بناء مجتمع المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مقاربة استشرافية.

وطالبت في الرؤية البحثية، بضرورة الإدارة الرشيدة للمعرفة والمعلومات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة وصولًا إلى تحقيق التنمية الإنسانية ودعوة وسائل الاعلام العربية إلى ضرورة الاهتمام بتقديم أبعاد مجتمع المعرفة المختلفة من أجل تعزيز أهداف التنمية الانسانية، وذلك من خلال استخدام الوسائط الإعلامية كافة، والاستفادة من تكنولوجيا الاتصال الحديث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق ذلك.

مع التوصية لمؤسسات التكوين الإعلامي العربية، بتطبيق مناهج ومقررات التربية الإعلامية والتربية الرقمية في جميع مراحل التعليم من أجل رفع مستوى الوعي للمواطن العربي، بمهارات إدارة المعلومات والمعرفة، من خلال استخدام رشيد لها بما يسمح بالاستفادة منها، وعلى جانب آخر ترأست الدكتورة حنان يوسف، بوصفها رئيسة وحدة الدراسات الإعلامية بالمعهد، جلسة البحوث الإعلامية التي تضمنت عددًا من البحوث الإعلامية المتميزة لعدد من الباحثين العرب في مجال الدراسات الإعلامية، وربطها بمجتمع المعرفة العربي لتحقيق أهداف التنمية الإنسانية.

تكريم الدكتورة حنان يوسف بدرع التجديد العربي في الدراسات الإعلامية

وخلال المؤتمر، تم تكريم الدكتورة حنان يوسف، بدرع التجديد العربي في الدراسات الإعلامية، وسلمه لها، الدكتور خضير المرشدي رئيس المعهد، وقد عُقد المؤتمر بمدينة الحمامات بتونس في الفترة من 1 حتى 6 فبراير في نسخته الثانية، بمشاركة حوالي 120 باحثًا وباحثة من مختلف الدول العربية، ومن المقيمين بأروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتقديم محاضرات قيّمة ضمن مطروحات علمية مختلفة ومن اختصاصات ومشارب معرفية متنوّعة «علم اجتماع، أنثروبولوجيا، علوم الاتصال، الحضارة، الاقتصاد، الدّراسات الاستشرافية».

وناقش المؤتمرون ممن قدموا أوراقًا بحثية، أعمالهم في سبعة عشر حلقة نقاشية، عقدتها الوحدات الفكرية وهيئة الشباب والتنمية بالمعهد العالمي للتّجديد العربي، مساء كل يوم من أيام المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، كما تضمن برنامج ملتقي الشباب العربي 11 مشاركة منها ما هو بحثيّ ومنها ما هو تعليمي إذ تضمن البرنامج دورات تدرييبة وورشات عمل للشباب.

وكرم المعهد بمناسبة انعقاد المؤتمر ثلّة من المثقفين والمفكرين، ومن أعضائه ورؤساء تحرير اصدارته (كتب، مجلة علميّة ، نشرة إلكترونية «التّجديد»)، وبتنظيم مثل هذه المناسبات الفكرية الضخمة، يرمي المعهد العالمي للتّجديد العربي إلى تعزيز دعامات بناء مجتمع المعرفة والمواطنة المستمدّة من القيم والإرادة الشعبية والمصالح العربية المشتركة، والمستندة إلى القيم الإنسانيّة وإلى قيم العلم والتكنولوجيا الرقمية، ونظام المعرفة الحديث وسلطة العقل وإحكام المنطق، والمستلهِمة لقيم التاريخ العربي في محطاته المشرقة.