الشيف أحمد البنا يقدم روشتة للسعادة: «متجوز منذ 36 سنة ومحدش تدخل في حياتي»

لتعيش حياة سعيدة، يجب ألا يتدخل أحدا في قراراتك وألا يعرف شيئا عن حياتك الزوجية والشخصية، وهو ما أكده الشيف أحمد البنا، الذي تحدث وزوجته، مع الإعلامي أحمد يونس، مقدم برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة DMC.

وقال البنا: «من يرغب في أن يحيا سعيدا يجب ألا يسمح لأحد بالتدخل في حياته الزوجية، حتى لو كان من الأهل والأقارب، تزوجتها منذ 36 سنة، ولم نرزق بأبناء، لم تغضب ولم تبيت خارج المنزل، رغم أن والدها يسكن بجانبنا».

وأضاف باكيا خلال لقائه ببرنامج «أتوبيس السعادة»، أنه يعتبرها صديقا له، حيث يحرصان على ارتياد الكافيه: «باخدها واتفسح بيها، هي صاحبي وصديقة، أهم شيء حتى لما تكون بتزعق معاها لو حد اتدخل من أهلها الموضوع هيكبر، لأنها مش هتستحمل تتشتم قدام أهلها وهترد، وانت مش هتستحمل إنها تعلي صوتها قدام أهلك».

وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس: «زوجتي سبب سعادتي، لم تجعل أحدا يتدخل في حياتي، محدش يعرف عنا حاجة خالص، ومفيش حد في يوم سألنا هو إنتو هتخلفوا ولا لأ، قطعت إن أهلها وأهلي يسالوا عن حاجة زي دي، لو أخويا وأختي اتكلموا، بقولهم ملكوش دعوة، كل عيال الناس عيالنا، إحنا راضيين باللي ربنا قسمه».