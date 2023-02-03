جولة لـ«أتوبيس السعادة» في معرض الكتاب.. وتفاعل كبير من الشباب (فيديو)

التقى الإعلامي أحمد يونس، بعدد من الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، في حلقة اليوم من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

وتفاعل «يونس» مع الشباب وسألهم مجموعة من الأسئلة عن المعرض، مثل الفعاليات الجديدة التي تشهدها النسخة الحالية، والكتب التي يفضلونها، ورقم الدورة الحالية من المعرض.

تأثير قوي للسوشيال ميديا

وقال أحد الشباب المشاركين في المعرض، إنه يزور المعرض بسبب تشجيع السوشيال ميديا، ونشر الإيجابيات عن فعالياته: «الأقسام عجبتني ومميزة للغاية، وجمعت مجموعة من أصدقائي وجئنا إلى هنا اليوم».

كتب الفلسفة والرعب من الأكثر تفضيلا لدى الشباب

وقالت إحدى المشاركات: «أنا أحب القراءة في علم الفلسفة، وسأشتري كتاب قوة العقل الباطن».

وقالت مشاركة أخرى: «أزور المعرض للمرة الثانية، أحب قراءة كتب الرعب والفانتازيا، وأحب حضور الحفلات والندوات، وأحب التقاط الصور كثيرا».