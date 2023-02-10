توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. أمطار وثلوج ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدلاً على شمال الصعيد، مائلاً للدفء على جنوب سيناء، دافئاً على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأضافت الأرصاد في بيان لها أن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، تشهد تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، مع وجود فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

طقس السبت 11 فبراير 2023

تشهد حالة الطقس غداً السبت 11 فبراير، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50 % على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحياناً على مناطق من «مطروح - الإسكندرية» على فترات متقطعة.

ويوجد توقعات بسقوط أمطار خفيفة، تكون متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد 12 فبراير 2023

يتوقع أن تشهد حالة الطقس الأحد المقبل الموافق 12 فبراير، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريباً بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 13 فبراير 2023

تشهد حالة الطقس الاثنين الموافق 13 فبراير، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 % تقريباً، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 11 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 15 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأحد 12 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 18 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.