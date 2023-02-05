حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في عابدين 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بعابدين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها.

تفاصيل الواقعة

كواليس الواقعة تعود لوصول بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول، بأنّ أحد الأشخاص يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية للكسب غير المشروع، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.