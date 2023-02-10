قناة الحياة تستعرض إنشاء وحدة غسيل كلوي بقرية «المقاطعة» في الدقهلية

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية مها موسى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مؤسسة صناع الحياة تنشئ وحدة غسيل كلوي بقرية المقاطعة في الدقهلية لخدمة الأكثر احتياجًا».

ترحيب كبير من الأهالي

وقال اللواء محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن المشروع ينصب على توفير الغسيل الكلوي ومجموعة من العيادات، وردود الفعل حيال هذا المشروع من قبل الأهالي شهدت ترحيبا كبيرا.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جمال الدين موسى عضو مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إنه يأمل أن يجري افتتاح العيادات وغرف العمليات وغيرها من المرافق.

8 ماكينات للغسيل الكلوي

وأشار الدكتور حامد عزت العراقي استشاري وحدة الكلى، إلى أن وحدة الغسيل الكلوي بالمقاطعة هي وحدة متميزة، جرى إنشاؤها على أحدث معايير الجودة العالمية، وتحتوي على 8 ماكينات للغسيل الكلوي.

وأشاد أهالي قرية المقاطعة بتوفير وحدة للغسيل الكلوي بالقرية، وقال أحدهم: «الوحدة هتفيد الناس والقرى المحيطة»، وأضاف آخر: «وجود جمعية في المقاطعة تخدم المرضى والمحتاجين وأصحاب الأمراض، شيء يدعو للفخر»، وأضافت سيدة: «ربنا يجعله في ميزان حسناتهم على كل اللي عملوه».