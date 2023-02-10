«الموسيقيين» عن الطعن على نتيجة انتخابات مقعد النقيب: لم يصدر حكم قضائي

تحدث محمد عبد الله عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عن تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بخصوص الطعن المقدم من المايسترو أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، إذ أشار التقرير إلى إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام.

نقابة المهن الموسيقية: نحترم أحكام القضاء المصري

وقال «عبد الله» لـ «الوطن»، إن النقابة تحترم أحكام القضاء، والتقرير الصادر ما هو إلا رأي قانوني مبدئي، وليس ملزما لهيئة المحكمة التي تنظر الطعن خلال الجلسات المقبلة، ولم يصدر حكم قضائي بعد.

تقرير هيئة المفوضين حول طعن المايسترو أحمد رمضان

كان أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، أصدر بيانًا، جاء فيه: «أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرها في الطعن المقام من الموسيقار أحمد رمضان بصفته سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية السابق، ضد المطعون على فوزه كنقيب عام لنقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بعد استقالة الفنان هاني شاكر، وأوصت فيه بالآتي: أولًا قبول الدعوى شكلاً، ثانياً وفي الموضوع، بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11/10/2022، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ثالثًا: إلزام الجهة الإدارية المصروفات».