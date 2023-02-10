المتحف المصري يعرض بردية للملك خوفو: تظهر القدرة الإدارية العالية في عهده

نشرت إدارة المتحف المصري بالتحرير على صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، أرشيفاً لبرديات الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر التي تُعد واحدة من أهم البرديات التي تم اكتشافها، وتم الكشف عنها في ميناء وادي الجرف على بعد 24 كم جنوب الزعفرانة، لافتاً إلى أنه تم العثور عليها في أعمال الحفائر في موقع البعثة المصرية الفرنسية.

مجموعة رائعة من البرديات

وتم العثور عليها في عام 2013 مع مجموعة رائعة من البرديات عند مدخل مغارات، وتؤكد هذه البردية بأن هذا الموقع كان يستخدم في عهد الملك خوفو، وكان فريق العمل يعمل فيه وهو نفسه الذي عمل في بناء الهرم الأكبر مما يدل على القدرة العالية للجهاز الإداري في عهد الملك خوفو ويتم عرض هذه القطعة في المتحف المصري.

عهد الملك خوفو

وترجع أهمية هذه البردية لظهور فيها بوضوح وبخط مختصر تاريخ وعام تعداد الماشية رقم 13 في عهد خوفو وكان هذا التعداد يتم مرة كل عامين، ويظهر في نص التاريخ في السطر الأول وفي السطر الثاني اسم الملك الحوري ثم اسم الملك التتويجي «خنوم خوف وي» داخل خرطوش يليه اسم فريق العمل.