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إنقاذ سيدة سورية وابنها من تحت الأنقاض بعد 3 أيام من الزلزال (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
10:49 م | الجمعة 10 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

عثر الدفاع المدني اللبناني على أم سورية وابنها على قيد الحياة تحت أنقاض منزلهما في مدينة «جبلة»، وتمكن من إخراجهما وتقديم كل الإسعافات الأولية لهما، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

ونشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذهما من تحت الأنقاض وذلك بعد مرور أكثر من 104 ساعات تحت الأنقاض.

 

ارتفاع أعدد القتل زلزال سوريا وتركيا

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 25 ألف شخص، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الإصابة إلى أكثر من 80 ألف شخص، كما يستمر عمال الإنقاذ للبحث عن المفقودين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

أنطاكيا أكثر الولايات المتضررة من الزلزال

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن قوات الإنقاذ استطاعت إنقاذ 20 ألف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن، وأن أنطاكيا هي أكثر الولايات المتضررة من الزلزال.

ويحدث زلزال تركيا وسوريا  مخاوف كثيرة بسبب الهزات الارتدادية التي تتبعه حيث أعلن المرصد الأورو متوسطي، منذ قليل، أنها سجلت 3 هزات ارتدادية في تركيا اليوم إحداها بقوة 5 درجات علي مقياس ريختر.

 

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